Redacción Levante-EMV

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Espectacular incendio en una finca de la playa de Cullera

Un incendio declarado durante la tarde de este jueves en una vivienda situada en la sexta planta del edificio Estrella Nova, en el Racó de Cullera, ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias y ha generado momentos de preocupación entre los numerosos vecinos y visitantes que se encontraban en una de las zonas con mayor afluencia de población durante la temporada estival. Los vecinos de las viviendas colindantes han abandonado los pisos por precaución y otros vecinos han subido a la terraza mientras se procedía a la extinción. Los servicios sanitarios han atendido a una persona con problemas de movilidad, al parcer, por inhalación de humo. Más información