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'Patrón' ya disfruta con sus dueños de regreso a su casa de Turís

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La familia que denunció el robo de un poni en Turís lo ha recuperado en Llíria tras dos semanas sin tener información sobre su paradero. La dueña del animal, Liesbeth, recogió el viernes pasado al animal después de que un hombre contactase con ella para informar de que había encontrado al poni sustraído la madrugada del lunes 29 de junio. La familia del Patrón no ha querido pronunciarse sobre el pago de la recompensa de 2.000 euros que ofrecía por información que le permitiera recuperar al equino.