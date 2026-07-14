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El cierre de l'Illa de l'Esgoletja tras dos muertes en cinco días no frena la afluencia de bañistas al Xúquer en Sumacàrcer

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Agustí Perales Iborra

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El cierre de l'Illa de l'Esgoletja tras dos muertes en cinco días no frena la afluencia de bañistas al Xúquer en Sumacàrcer

Agustí Perales Iborra

Sumacàrcer
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El cierre del área recreativa de l’Illa de l’Esgoletja de Sumacàrcer tras registrarse dos muertes en este tramo del Xúquer en apenas cinco días no ha frenado la afluencia de bañistas al río que, como ha podido comprobar este martes Levante-EMV, al encontrar vallado el paso habitual remontan el cauce en busca de otro punto de acceso. Más información

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