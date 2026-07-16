Agustí Perales Iborra

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Así ha comenzado el derribo de las casas expropiadas por la ronda de Carlet

La construcción de la Ronda Oeste de Carlet avanza ya sin obstáculos. El titular de la plaza número 5 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de València ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar de la entrada en las viviendas expropiadas en el Camí de Sant Bernat y las máquinas han empezado este jueves la demolición, en una jornada que ha arrancado con un gran despliegue de efectivos de la Policía Autonómica, la Guardia Civil y la Policía Local -incluso se ha desplazado una ambulancia-, aunque no se han registrado incidentes.