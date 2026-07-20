Agustí Perales Iborra

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La planta de Guadassuar se consolida como referente en la gestión de residuos con el centro de voluminosos más grande de España

La construcción del nuevo centro de tratamiento de voluminosos más grande de España convierte la planta de residuos de Guadassuar en un centro de referencia que no sólo permitirá pasar de un 10 % de aprovechamiento en un tipo de residuos que ha crecido exponencialmente en los últimos años al 90 %, sino también dar una segunda vida a muebles y otro tipo de enseres que puedan ser reutilizados. “Este centro nos sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de la econonomía circular y la recuperación de materiales”, ha señalado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en una visita este lunes a la planta. Más información