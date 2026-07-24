Joan Gimeno

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El Zevra de Cullera aprueba en seguridad tras un simulacro que moviliza a los TEDAX, la unidad canina y equipos de intervención

La Guardia Civil ha llevado a cabo este jueves un simulacro de amenaza por explosivos en el recinto del festival Zevra de Cullera con el objetivo de poner a prueba el amplio dispositivo de seguridad previsto para uno de los mayores eventos musicales del verano en la Comunitat Valenciana. El ejercicio, desarrollado en condiciones prácticamente idénticas a una intervención real, ha servido para comprobar la coordinación entre las distintas unidades de la Guardia Civil y el equipo de seguridad privada del festival.

El operativo ha estado dirigido por el comandante Ángel Suárez, jefe del dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil durante la celebración del festival, quien ha supervisado personalmente todas las fases del ejercicio. Más información