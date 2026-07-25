Fermín García

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Así ha comenzado la 'maerà' del Xúquer en Sumacàrcer

La tradición centenaria de la "maerà" vuelve a bajar por el río Xúquer, entre los términos municipales de Sumacàrcer y Antella. Este sábado ha arrancado en el paraje de l'Illa de l'Esgoletja la XIV Maerà d’Antella, una recreación de la antigua conducción fluvial de la madera por el río, que el año 2022 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Medio centenar de 'maeros' conducen más de 40 toneladas de troncos por el Xúquer en un recorrido de 7,7 kilómetros hasta el azud de Antella. Más información