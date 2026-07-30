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Los 'maeros' recorren el Xúquer entre Sumacàrcer y Antella en la XIV edición de este tradicional descenso de troncos

Los 'maeros' recorren el Xúquer entre Sumacàrcer y Antella en la XIV edición de este tradicional descenso de troncos

Fermín García

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Los 'maeros' recorren el Xúquer entre Sumacàrcer y Antella en la XIV edición de este tradicional descenso de troncos

Fermín García

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La "maerà", la práctica de conducir troncos a través de los ríos, fue durante siglos una actividad esencial para la economía de la Ribera. En Alzira, este sistema de transporte fluvial se mantuvo vivo hasta la década de 1920, cuando los troncos llegaban a la ciudad para abastecer a los numerosos negocios de carpintería y manufactura de madera del municipio.

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