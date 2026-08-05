Joan Gimeno

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Cullera alerta de un desnivel de tres metros bajo el agua junto a la orilla en las playas regeneradas

La regeneración de las playas del sur de Cullera avanza sin que, por el momento, se reproduzca uno de los problemas que más preocupación ha generado este verano en el litoral de Sueca y El Perelló: la aparición de pronunciados escalones de arena junto a la orilla. Los técnicos responsables de las obras consideran que la evolución de la playa cullerense será diferente debido a las características del perfil submarino, a la dinámica del oleaje y al mantenimiento diario que se está llevando a cabo sobre el arenal, según explican fuentes técnicas vinculadas a la actuación, que atribuyen los escalones de las playas suecanas a los temporales, han favorecido la formación de bruscos desniveles en la zona seca.