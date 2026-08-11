Joan Gimeno

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Un avance del documental del cullerense Jordi Piris

"Entre la ceniza y el algoritmo", el cortometraje documental del realizador cullerense Jordi Piris, continúa abriéndose camino en el circuito internacional de festivales y suma ahora un nuevo reconocimiento en Estados Unidos. La película ha sido seleccionada para la Sección Oficial de los New York Movie & Photography Awards 2026 y ha obtenido, además, una Mención de Honor en este certamen dedicado a impulsar el talento independiente y las nuevas miradas dentro del ámbito audiovisual. Más información