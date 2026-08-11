Inés Hernández Lladró

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Las obras de la calle Sant Jaume de Alzira avanzan a buen ritmo

La calle Sant Jaume de Alzira encara ya la fase final de las obras iniciadas el pasado mes de abril para solucionar las fugas de agua detectadas en la red potable. La intervención, planteada inicialmente para finalizar a inicios de septiembre, podría completarse antes del plazo previsto, según confirma el concejal de obras públicas e Infraestructuras, Vicent de la Concepción. Más información