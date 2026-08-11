Secciones

Es noticia
Sidi SalerEl tiempo en ValenciaDónde ver el eclipseAlginetIncendios hoyMedusa
instagramlinkedin
El temporal de viento derriba grandes ramas y causa desperfectos en Alzira

El temporal de viento derriba grandes ramas y causa desperfectos en Alzira

Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El temporal de viento derriba grandes ramas y causa desperfectos en Alzira

Levante-EMV

Alzira
RRSS WhatsAppCopiar URL

Un fuerte temporal de viento arreció ayer después de las 18.30 horas diferentes municipios de la Ribera. El viento sopló por encima de los 80 km/h en Riola (89 km/h), Alberic (87 km/h) y Carcaixent (84 km/h), y rozó esta cifra en Alzira (79 km/h). En este último municipio es donde más daños se han registrado y de mayor consideración. El viento zarandeó la imponente tipuana centenaria de la Plaça de la Constitució y desgajó una gran rama que cayó sobre el monumento Relleu de Jaume I, ocasionando importantes desperfectos. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents