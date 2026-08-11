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El temporal de viento derriba grandes ramas y causa desperfectos en Alzira

Un fuerte temporal de viento arreció ayer después de las 18.30 horas diferentes municipios de la Ribera. El viento sopló por encima de los 80 km/h en Riola (89 km/h), Alberic (87 km/h) y Carcaixent (84 km/h), y rozó esta cifra en Alzira (79 km/h). En este último municipio es donde más daños se han registrado y de mayor consideración. El viento zarandeó la imponente tipuana centenaria de la Plaça de la Constitució y desgajó una gran rama que cayó sobre el monumento Relleu de Jaume I, ocasionando importantes desperfectos. Más información