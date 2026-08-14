Ayuntamiento de Alberic

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Alberic humedece la Muntanyeta con cañones de agua provisionales

El Ayuntamiento de Alberic pondrá en marcha en breve un sistema de prevención para proteger el paraje de la Muntanyeta que consistirá en grandes torres de aspersión que verterán 850 litros de agua por minuto en los días de más calor. Este sistema contra incendios forestales blindará y defenderá de forma permanente esta zona natural, que desde el mes de juloi está siendo refrescada con una red de cañones de agua móviles que humedecen el terreno para evitar que se produzcan incendios.