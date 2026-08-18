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La carrera de las garrapatas para llegar a un agricultor en Turís

“Las garrapatas son una peste”. Así de rotundo se muestra el presidente del Club Deportivo La Cinegética de Turís, Javi Pérez. Estos parásitos se han extendido por la práctica totalidad de la Ribera Alta y representan un gran quebradero de cabeza para los agricultores y también para los cazadores. La presencia de este tipo de ácaros en el campo no es nueva, pero sí lo es la abundancia que se registra este año. Ya el pasado mes de junio se alertó de la proliferación inusual de la población de garrapatas, alentada por las altas temperaturas. Se registró, incluso, el ingreso hospitalario de una niña de Carlettras recibir una picadura mientras se encontraba en el patio de su colegio. La Generalitat Valenciana lanzó una campaña informativa a través de los ayuntamientos para dar recomendaciones en caso de detectar alguno de estos parásitos en la piel y se constató un aumento de atenciones sanitarias en los ambulatorios del área de salud de la Ribera, como adelantó Levante-EMV.