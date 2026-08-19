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Un incendio urbano en Alzira pone en jaque a los servicios de emergencia

Un incendio urbano ha puesto en jaque esta tarde a los servicios de emergencias en Alzira y ha generado la alarma entre los vecinos de la calle Sueca, en un extremo del barrio de Tulell. El fuego se ha originado en solares abandonados y llenos de maleza seca en la zona de Tulell. Ha sido declarado a las 14:55 horas, según ha informado el alcalde accidental de Alzira, Israel Pérez, que se ha desplazado de inmediato a la zona. En poco tiempo, el fuego se ha extendido por la parcela y ha prendido algunas de las palmeras de esta zona, llegando a quemar unas cuarenta. Las pavesas han hecho que el fuego salte la calle Sueca y queme casi una decena de palmeras en la acera de enfrente, donde ya existen viviendas. El fuego se ha desplazado a través de las palmeras por la calle Esperanza, que conduce al IES Josep Maria Parra, y ha entrado también en la plaza Maestro Palau. El fuego ha obligado a cerrar al tráfico una de las principales vías de acceso a la ciudad y ha generado gran alarama entre el vecindario. Más información