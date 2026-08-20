Guardia Civil

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Así actuaban los butroneros detenidos en Benifaió

Los butroneros detenidos por la Guardia Civil el pasado 10 de agosto cuando intentaban asaltar una entidad bancaria en Benifaió habían actuado previamente en sucursales bancarias de Montserrat y Benetússes, robos en los que consiguieron sustraer 120.300 euros intimidando a los trabajadores con armas blancas y ordenándoles abrir la caja fuerte y el cajero automático, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil. Más información