Secciones

Es noticia
Alerta naranja Comunitat ValencianaReventón húmedo AlziraTormenta ValenciaTiempo en ValenciaNoche más calurosa de la historiaCaída palmera El PerellonetIncendio Tavernes de la Valldigna
instagramlinkedin
Vientos huracanados de hasta 150 km/h siembran el caos en Carcaixent, Alberic y Algemesí

Vientos huracanados de hasta 150 km/h siembran el caos en Carcaixent, Alberic y Algemesí

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vientos huracanados de hasta 150 km/h siembran el caos en Carcaixent, Alberic y Algemesí

Redacción Levante-EMV

Alzira
RRSS WhatsAppCopiar URL

El reventón térmico extraordinario que vive hoy la Ribera ha azotado también con extrema virulencia el municipio de Carcaixent, provocando cuantiosos daños materiales e importantes afecciones en las vías públicas y zonas ajardinadas, tal y como ha informado el ayuntamiento. El fenómeno ha dejado rachas de viento de hasta 142 km/h acompañadas de intensidades de lluvia torrenciales, lo que ha provocado la caída de árboles y el desprendimiento de objetos en numerosos puntos de la localidad. Ante la elevada concentración de incidencias, el Ayuntamiento de Carcaixent se encuentra trabajando junto a la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos y la Brigada Municipal para retirar obstáculos y garantizar la seguridad. El temporal ha afectado a toda la Ribera, con daños significativos en Alzira, Algemesí y Alberic, entre otros municipios. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents