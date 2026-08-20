Redacción Levante-EMV

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Vientos huracanados de hasta 150 km/h siembran el caos en Carcaixent, Alberic y Algemesí

El reventón térmico extraordinario que vive hoy la Ribera ha azotado también con extrema virulencia el municipio de Carcaixent, provocando cuantiosos daños materiales e importantes afecciones en las vías públicas y zonas ajardinadas, tal y como ha informado el ayuntamiento. El fenómeno ha dejado rachas de viento de hasta 142 km/h acompañadas de intensidades de lluvia torrenciales, lo que ha provocado la caída de árboles y el desprendimiento de objetos en numerosos puntos de la localidad. Ante la elevada concentración de incidencias, el Ayuntamiento de Carcaixent se encuentra trabajando junto a la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos y la Brigada Municipal para retirar obstáculos y garantizar la seguridad. El temporal ha afectado a toda la Ribera, con daños significativos en Alzira, Algemesí y Alberic, entre otros municipios. Más información