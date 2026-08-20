Redacción Levante-EMV

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Un violento temporal de viento derriba el techo de la iglesia de Santa Catalina de Alzira y causa graves destrozos en la Ribera

El violento temporal de viento y tormentas severas que ha arremetido contra la Ribera ha dejado una de sus estampas más graves en el patrimonio histórico de Alzira, donde las rachas huracanadas han provocado el derrumbe de la techumbre de la Iglesia Arciprestal de Santa Catalina. El colapso de la cubierta, provocado por vientos que en el municipio alcanzaron los 143 km/h, representa una severa pérdida patrimonial en una jornada marcada por la devastación. El alcalde en funciones de Alzira y concejal de Cultura, Israel Pérez, ha calificado de "desastre" lo sucedido. Desde el ayuntamiento están recabando información sobre el siniestro y tratando de valorar los daños y alcance. El fenómeno meteorológico, caracterizado por intensas tronadas y reventones húmedos, ha golpeado con dureza las comarcas de La Ribera Alta, La Ribera Baixa y la Canal de Navarrés.