Secciones

Es noticia
Incendio SegorbeUn beso y una flor Nino BravoAlcaldesa Segorbeaeropuerto ValenciaNoche más calurosa de la historiaCaída palmera El PerellonetIncendio Tavernes de la Valldigna
instagramlinkedin
La Processó del Foc llena Benifaió de pólvora y fervor

La Processó del Foc llena Benifaió de pólvora y fervor

Artspixel Ajuntament de Benifaió

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Processó del Foc llena Benifaió de pólvora y fervor

Artspixel Ajuntament de Benifaió

Benifaió
RRSS WhatsAppCopiar URL

Benifaió vivió anoche una nueva noche mágica, donde el brillo centelleante de los cohetes de salida crea una serpiente de luz que recorre las calles principales abriendo paso a la imagen de la Divina Aurora. Es la Processó del Foc, la más emblemática de las muchas que se celebran durante las fiestas patronales en este municipio y la que más expectación genera y cuenta con más seguidores. Más de 600 personas dispararon ayer más de 2.500 cohetes de salida a lo largo de la procesión. La coordinación y el desarrollo de este acto corre a cargo de las peñas locales El Coet y El Xiflec, que junto al Ayuntamiento de Benifaió velan por la seguridad y el correcto desarrollo de esta especial celebración. Entre seis y ocho docenas por cada participante: integrantes de las peñas, Clavaris de la Divina Aurora, Clavariesas de la Mare de Déu d’Agost y otros festeros de ediciones anteriores que participan de forma recurrente en esta peculiar procesión que sume el municipio en un ambiente mágico. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents