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La Processó del Foc llena Benifaió de pólvora y fervor

Benifaió vivió anoche una nueva noche mágica, donde el brillo centelleante de los cohetes de salida crea una serpiente de luz que recorre las calles principales abriendo paso a la imagen de la Divina Aurora. Es la Processó del Foc, la más emblemática de las muchas que se celebran durante las fiestas patronales en este municipio y la que más expectación genera y cuenta con más seguidores. Más de 600 personas dispararon ayer más de 2.500 cohetes de salida a lo largo de la procesión. La coordinación y el desarrollo de este acto corre a cargo de las peñas locales El Coet y El Xiflec, que junto al Ayuntamiento de Benifaió velan por la seguridad y el correcto desarrollo de esta especial celebración. Entre seis y ocho docenas por cada participante: integrantes de las peñas, Clavaris de la Divina Aurora, Clavariesas de la Mare de Déu d’Agost y otros festeros de ediciones anteriores que participan de forma recurrente en esta peculiar procesión que sume el municipio en un ambiente mágico. Más información