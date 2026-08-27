Joan Gimeno

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La plaga del ‘cucat’ amenaza la recta final del arroz en la Ribera Baixa con mermas de hasta el 60%

La campaña del arroz encara su recta final en la Ribera Baixa con una creciente preocupación entre los agricultores por la incidencia del ‘cucat’, una plaga que está provocando daños muy desiguales en los arrozales de la comarca. Las primeras valoraciones realizadas sobre el terreno sitúan las pérdidas entre el 20% y el 30% en algunas parcelas, mientras que en otras explotaciones alcanzan ya el 50% y pueden llegar hasta el 60%. Con los datos disponibles, los agricultores afectados manejan una merma media que podría situarse alrededor del 35%, aunque todavía no existe una previsión oficial cerrada sobre la producción final.