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La Policía Local de Montroi cumple treinta años

La sucesión de problemas de orden público -altercados, riñas y reyertas- y de tráfico derivados de la gran afluencia de jóvenes de diferentes municipios que a mediados de los años noventa registraba cada fin de semana una discoteca de moda en Montroi y un repunte de robos en chalés y diseminados en el término municipal propiciaron que la corporación que en aquel momento presidía el alcalde Manuel Blanco impulsara en el año 1996 la creación del cuerpo de la Policía Local. El ayuntamiento conmemora en 2026 el 30 aniversario del mismo. Más información