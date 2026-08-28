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Tres detenidos por robar a punta de pistola 32.000 € de un salón de juegos de Alzira

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València y en la Pobla de Vallbona a tres varones, de 26, 32 y 36 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia, tras al parecer sustraer a un recaudador de un salón de juegos de Alzira hasta 32.000 euros del establecimiento, intimidándole con una pistola y golpeándole con ella en la cara. Más información