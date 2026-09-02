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Gritos de "Sánchez dimisión" en la concentración de Alzira

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Redacción Levante-EMV

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Gritos de "Sánchez dimisión" en la concentración de Alzira

Redacción Levante-EMV

Alzira
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La convocatoria lanzada por el PP de Alzira de apoyo a la ciudad de Ceuta al no atender el equipo de gobierno (Compromís, PSOE y UCIN) la propuesta de la Federación Españoala de Municipios y Provincias ha reunido este miércoles frente al ayuntamiento a varios cientos de personas -alrededor de un millar, según fuentes del PP-, que han coreado proclamas en favor de la unidad de España, han pedido la dimisión del presidente de Gobierno Pedro Sánchez y también algunas alusiones a la ausencia del alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, con un "Alfons, dónde estás". Los concejales participantes, principalmente de PP y Vox, se han diluido entre el público. Del equipo de gobierno solo se ha dejado ver edil de UCIN, Enrique Montalvá, también de forma discreta.

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