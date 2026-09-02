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Pascual Fandos

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Santa Catalina de Alzira protege su cubierta tras el desploma por el reventón térmico

La iglesia de Santa Catalina de Alzira se protege ante nuevos temporales de lluvia y viento después del reventón térmico del 20 de agosto, con rachas de 143 km/h que provocó el desplome de parte del muro del casetón que cubre la cúpula ciega sobre el Altar Mayor. La empresa especializada en restauración y conservación del patrimonio Alturas de la Mancha se encarga de estas labores que, en una primera fase, se han centrado en la retirada de los escombros caídos desde el tejado de la iglesia sobre la calle De la Sang y también sobre las viviendas de esta estrecha vía peatonal. “Los trabajos están muy avanzados, ya han quitado los cascotes de la vía pública y han reparado los daños ocasionados a las casas de la calle De la Sang”, indica el párroco de Santa Catalina, Enrique Masiá. Más información