Teresa Juan-Mompó

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Así ha transcurrido la concentración de apoyo a Ceuta en Benifaió

A los pies de la torre árabe de Benifaió, varios centenares de personas se han concentrado este miércoles para dar su apoyo a Ceuta ante la crisis que vive esta ciudad autónoma desde la entrada irregular de cerca de 80.000 personas procedentes de Marruecos hace más de un mes. La concentración de Benifaió es la única de la Ribera convocada por un ayuntamiento gobernado por el PSOE, que han desoído las directrices del partido para sumarse a la manifestación promovida desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a través del Partido Popular. Más información