Pascual Fandos

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Así ha transcurrido la concentración de apoyo a Ceuta en Carcaixent

Más de 300 personas se han reunido esta tarde en la plaza Mayor de Carcaixent en la concentración de apoyo a Ceuta convocada por el ayuntamiento, a raíz de la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que han participado concejales del gobierno (PP), de Units per Carcaixent y Vox. Numerosos asistentes portaban banderas españolas y han coreado proclamas en favor de Ceuta. Más información