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Una concejal del PP de Alzira corea insultos contra Pedro Sánchez en la concentración de apoyo a Ceuta

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Una concejal del PP de Alzira corea insultos contra Pedro Sánchez en la concentración de apoyo a Ceuta

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Alzira
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El PSPV-PSOE de Alzira ha expresado su “rotunda condena y sin matices” por la actitud mantenida por la concejal del Partido Popular Luisa Castells durante la concentración celebrada el miércoles 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta, un acto impulsado de inicio por la Federación Española de Municipios y Provincias que Alzira abanderó el PP al no asumir la convocatoria el gobierno municipal (Compromís, PSOE y UCIN). En el video difundido por el PSPV, Castells junto al portavoz municipal, José Luis Palacios, con los brazos cruzados. Más información

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