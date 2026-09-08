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Insólito transbordo de tren a tren con pasarelas de seguridad en la línea C2 tras una avería en l'Énova

Una avería mecánica en un tren de Media Distancia con destino a Alicante ha provocado este martes a primera hora de la tarde importantes complicaciones en la línea C2 de Cercanías entre Manuel-L’Ènova y Xàtiva, obligando a coordinar un singular operativo de transbordo entre trenes en plena vía.

La incidencia se originó cuando el convoy de Media Distancia quedó detenido entre las estaciones de Manuel y Xàtiva. Debido a la ocupación de la vía única en dicho tramo, los trenes que circulaban por detrás se vieron afectados, entre ellos el Cercanías con salida de València-Nord a las 15:15 horas, cuyos pasajeros no pudieron alcanzar la capital de La Costera y tuvieron que retroceder hasta la estación de Manuel. Más información