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Agustí Perales Iborra

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Así ha transcurrido la espectacular procesión de Algemesí pese al fuerte calor

Paraguas, sombreros, gorras, abanicos y, sobre todo, mucha agua. Las altas temperaturas registradas este martes en Algemesí, con 40 º C en la Plaça Major a última hora de la mañana -el termómetro del ayuntamiento señalaba 34 º C a la sombra cuando la Mare de Déu de la Salut entraba en la plaza aunque los móviles elevaban bastante ese registro- han marcado la ‘Processoneta del Matí’, una de las tres que conforman el programa festivo, hasta el punto que la Muixeranga ha evitado intentar una de sus figuras más emblemáticas, la Alta de 6, para evitar posibles resbalones y caídas como consecuencia del sudor como sucedió el año pasado, cuando también se registraron temperaturas muy elevadas. El ayuntamiento ha instalado como novedad un punto de avituallamiento en el que se servía agua a los participantes para garantizar su hidratación. El calor y el hecho de tratarse de una jornada laboral han restado afluencia de visitantes, pero no han impedido que los vecinos de Algemesí se volcaran con su fiesta grande en el decimoquinto aniversario de su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.