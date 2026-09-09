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Teresa Juan-Mompó

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Alzira estrena este curso el eje peatonal que une los colegios Lluís Vives y La Purísima

El nuevo curso escolar ha arrancado en Alzira condicionado por la saturación de las aulas y las altas temperaturas, con el CEIP Lluís Vives como principal reflejo de esta problemática. Precisamente a las puertas de este centro y del vecino colegio concertado La Purísima, ha realizado el equipo de gobierno el acto de arranque del curso, en el nuevo espacio peatonalizado de la plaza Reis d’Orient, una de las actuaciones impulsadas por el consistorio para mejorar, dentro de sus posibilidades, los entornos escolares, además de intervenciones para renaturalizar los patios y las labores periódicas de mantenimiento.

El incremento constante del alumnado se traduce este curso 26-27 en dos niveles educativos al límite: las aulas de sexto de primaria y las de cinco años, como ha adelantado Levante-EMV. Todos los cursos de sexto superan la ratio de 25 alumnos por aula y llegan a los 27 escolares. En el CEIP Lluís Vives, los dos cursos de sexto están a 30, a la espera de la nueva aula solicitada por el Ayuntamiento de Alzira y que se habilitará en este colegio, el único con espacio disponible. Más información