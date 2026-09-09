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Llombai estrena aula de un año para dar respuesta a doce familias que se quedaron sin plaza Catadau

El CEIP Sant Francesc de Borja de Llombai, el único centro educativo del municipio, arranca el curso escolar 2026-2027 con la plantilla docente al completo y con una importante novedad: la apertura de una nueva aula para alumnos de 1 a 2 años. Según ha confirmado la concejala de Educación de la localidad, Elisa Moragón, tras consultar con la jefatura de estudios, dos nuevos maestros se han incorporado al claustro, por lo que “sorprendentemente, empiezan con plantilla completa”. Más información