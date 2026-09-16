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Ramón Botela

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Así avanza la ampliación del puente de Càrcer sobre el Sellent

Las obras de ampliación del puente de Càrcer sobre el río Sellent avanzan estos días con la instalación de las vigas que sustentarán la nueva plataforma. La presencia de grúas de gran tonejale han obligado a cortar el paso inferior que utilizaban los vehículos agrícolas. Las obras arrancaron a principios de agosto y encaran su recta final ya que, en base al calendario inicial de la Diputación de Valencia, la reapertura del puente se debería producir antes de acabar el mes de septiembre. La actuación cuenta con un presupuesto global cercano al millón de euros, y permitirá ampliar el ancho útil del puente para habilitar dos carriles, uno por sentido, y aceras en ambos laterales. Actualmente, la sección del vano central del puente dispone de una calzada de unos 4,5 metros, que no permite el cruce de dos vehículos en el puente. El proyecto ampliará la calzada hasta los seis metros y dotará a la estructura de dos aceras de anchura superior a 1,5 metros.