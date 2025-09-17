Gandia y la Safor son un territorio de emprendedores, una ciudad y una comarca que, con un gran esfuerzo, dificultad y reivindicación constante, han sabido adaptarse a las circunstancias históricas. Sin duda, cuenta con un futuro prometedor. Pero para su crecimiento y progresión, no solo las empresas y la sociedad en su conjunto tienen que responder para contar con las infraestructuras necesarias, también las administraciones del estado y autonómicas. Todo ello para afrontar los retos económicos y sociales de un futuro que se construirá con la colaboración público-privada.