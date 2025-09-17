Durante su participación en el primer Foro Comarcal Más que Empresas, que Levante-EMV ha celebrado en Gandia; Juan Pablo Tur, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), puso el foco en la necesidad de impulsar infraestructuras que eviten que la Safor se quede aislada mientras otras comarcas «van muy rápidas» y presentan y ejecutan proyectos importantes para su desarrollo. Ahí el presidente de FAES señaló que los empresarios ya plantearon a Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de València, medidas para «revitalizar» el puerto de Gandia, y exigió una vez más los proyectos para terminar y prolongar la autovía CV-60 y la potenciación de la red eléctrica, muy deficitaria especialmente en el sur de la comarca, lo que pone en riesgo grandes inversiones de empresas.

Pero Tur también aplaudió lo que sí avanza a buen ritmo, como el importantísimo proyecto de duplicación de la vía férrea de Gandia a Cullera, que permitirá la conexión de la comarca al Corredor Mediterráneo en condiciones de altas prestaciones, o la reciente y rápida aprobación de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) para los polígonos industriales de Alcodar y Benieto, ambos en Gandia, fruto, señaló, «de la necesaria unidad política que promueve el alcalde de Gandia». Tur concluyó reivindicando acciones dirigidas a la formación de trabajadores, sobre todo de perfil digital, «que son escasos» y que se van «robando» entre las empresas que los necesitan.