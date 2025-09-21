Redacción Levante-EMV

La tormenta entra en Valencia: la piedra tiñe de blanco L'Alqueria de la Comtessa

La alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia ha dejado, por el momento, una tremenda granizada en L'Alqueria de la Comtessa, en plena comarca de la Safor. El cielo muy nuboso con chubascos y tormentas, que han sido localmente fuertes y con granizo y rachas muy fuertes de viento en la mitad norte y especialmente en el norte de Castellón en la segunda mitad del día, también se ha visto afectada la comarca en la Costera.