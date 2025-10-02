Redacción Levante-EMV

Gandia inaugura una exposición al Tio de la Porra, uno de sus personajes más emblemáticos

El Tio de la Porra será protagonista de una exposición execpional en el Ayuntamiento de Gandia. La sala dels Arcs del edificio consistorial acoge una muestra dedicada a esta figura emblemática de la capital de La Safor para poner en relevancia la historia de este personaje único y tan importante para la ciudad. En palabras del propio alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en una entrevista concedida esta semana a Levante-EMV, "el Tio de la Porra antes te sacaba de la escuela y ahora del puesto de trabajo". Para el edil, este es "uno de los mejores días que se pueden vivir como ciudadano, y también de experimentar ese orgullo del proyecto colectivo del que formamos parte. El Tio de la Porra prologa una de las mejores fiestas de España". Como explica, la fiesta tiene este año más de treinta actividades más que el año pasado. "Es una fiesta de calle como pocas en España que logran transformar en un fin de semana todos los espacios, cada rincón de la ciudad, con espectáculos y actividades de gran calidad para los más diversos gustos. Y esa sensación de una ciudad que ofrece lo que tiene, la expresión de nuestros mejores valores para que el ciudadano y el visitante disfruten, compartan y se sientan parte de ese proyecto colectivo creo que es única, y por eso vale la pena dejarse perder por cualquier rincón", sostiene. La exposición se puede visitar el viernes de 9 a 14 h y de 17.30 a 20.30 h, y el sábado, domingo y lunes de 10 a 14 h y de 17.30 a 20.30 h.