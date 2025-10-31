Sergi Sapena

Emerge un trozo del coche accidentado en el puerto de Gandia

Un trozo del vehículo siniestrado la tarde del jueves en el puerto de Gandia ha emergido esta mañana ante la atenta mirada de los que se encontraban en la zona. Cabe recodar que ayer por la tarde un vehículo en el que iban dos mujeres cayó al mar. Una de las ocupantes, una mujer brasileña de 39 años falleció al no poder salir del coche, la otra de 19 años salvó la vida al conseguir salir del coche.