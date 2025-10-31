Abraham Pérez

Extraen el vehículo de la conductora que murió ahogada tras precipitarse al mar

Una mujer de 38 años de edad perdió la vida en la noche de este jueves al precipitarse el coche en el que se encontraba al agua en el puerto de Gandia. En el vehículo había dos ocupantes, dos mujeres brasileñas que estaban de vacaciones en Alzira y fueron a pasar el día a Gandia. Según pudo saber este periódico, una de ellas, la más joven con 25 años de edad logró salir del coche antes de que cayera al mar, pero su acompañante no lo consiguió. Más información