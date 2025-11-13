Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
Gandia ensancha el barranco de Beniopa para evitar inundaciones
La actuación forma parte del proyecto de regeneración del cauce y creación de un corredor verde entre la cabecera y la desembocadura. En estos momentos se está corrigiendo un cuello de botella en el cruce con el camino de Potes, derribando muros verticales que limitan la anchura del cauce del barranco.