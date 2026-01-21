Los afectados en Tavernes de la Valldigna todavía no pueden volver a sus casas por los efectos del oleaje

Secciones

Josep Camacho

Josep Camacho

Los vecinos afectados por el temporal Harry en la playa de Tavernes de la Valldigna aún no podrán volver a sus casas. El ayuntamiento vallero mantiene desalojados y acordonados tres inmuebles de la playa urbana, que dan a primera línea, cerca de la avenida de la Marina: el edificio Neptuno, en la calle Pintor Pinazo, donde ayer por la tarde se derrumbó parte de la terraza de un apartamento; y dos más colindantes, el hotel Villa Úrsula y el edificio Sant Vicent Ferrer. Más información

