Los afectados en Tavernes de la Valldigna todavía no pueden volver a sus casas por los efectos del oleaje
Los vecinos afectados por el temporal Harry en la playa de Tavernes de la Valldigna aún no podrán volver a sus casas. El ayuntamiento vallero mantiene desalojados y acordonados tres inmuebles de la playa urbana, que dan a primera línea, cerca de la avenida de la Marina: el edificio Neptuno, en la calle Pintor Pinazo, donde ayer por la tarde se derrumbó parte de la terraza de un apartamento; y dos más colindantes, el hotel Villa Úrsula y el edificio Sant Vicent Ferrer. Más información
Últimos vídeos
ACCIDENTE FERROVIARIO