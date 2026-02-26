Saray Fajardo

La astronauta Sara García Alonso inspira a cientos de jóvenes: "Sigo persiguiendo sueños porque te hacen caminar”

Escuchar a la astronauta Sara García Alonso es como regresar a la infancia, mirar al cielo y soñar con viajar al espacio. "Los astronautas podemos crecer hasta 13 centímetros debido a la microgravedad, pero también perdemos masa ósea hasta diez veces más rápido que en la Tierra. Además, podemos tener problemas de visión, anemia, dolor de espalda, náuseas y vómitos. Este crecimiento puede comportar que no entres en el traje y tengas que volver a la Tierra. ¿Ya no hay tantas ganas de ser astronautas, eh?", bromeaba la primera mujer astronauta española seleccionada por la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea en la sexta edición de "Gandia Pensa". Tras un largo aplauso, el silencio invadía el recinto para escuchar a una de las voces científicas más destacadas. Más información