Clamor en Potries para exigir a la Generalitat la construcción de la residencia comarcal

Josep Camacho

Potries
Decenas de personas han participado este viernes en Potries en una concentración de protesta para reclamar la construcción de una residencia y centro de día de mayores en la localidad. La Generalitat incluyó la obra en el plan Convivint en 2021 pero fue suprimida por el actual Consell del PP en febrero de 2024. La protesta fue convocada por el Gobierno de Potries y se sumaron varias entidades cívicas. Más información

