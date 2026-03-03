Saray Fajardo

Cambro y Portal se alzan con el Ninot Indultat de Tavernes de la Valldigna

Ni la lluvia ni el frío han impedido a las seis fallas de Tavernes de la Valldigna disfrutar de uno de los actos más esperados del mes de marzo. La Exposició del Ninot, que se podrá visitar hasta el viernes en la Casa de la Cultura, ha abierto sus puertas en una tarde que quedará marcada para el recuerdo entre las comisiones del Portal y el Cambro, que se han alzado con el Ninot Indultat en la categoría infantil y adulta respectivamente.