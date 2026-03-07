Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Josep Camacho

Así trabaja la unidad del Agente Tutor en Gandia

La unidad del Agente Tutor de la Policía Localde Gandia se preocupa cada día de que niños y adolescentes acudan a sus colegios o institutos, como obliga la ley. Gracias a ellos se ha reducido el absentismo en la ciudad, pero también los conflictos o los delitos cometidos por menores.