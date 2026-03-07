Secciones

Así trabaja la unidad del Agente Tutor en Gandia

Josep Camacho

Así trabaja la unidad del Agente Tutor en Gandia

Josep Camacho

Gandia

Josep Camacho

Gandia
La unidad del Agente Tutor de la Policía Localde Gandia se preocupa cada día de que niños y adolescentes acudan a sus colegios o institutos, como obliga la ley. Gracias a ellos se ha reducido el absentismo en la ciudad, pero también los conflictos o los delitos cometidos por menores.

