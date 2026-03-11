Josep Camacho

Villalonga limita la circulación de los camiones de la cantera por la población

Los vecinos de la calle Barranc de Cais, en Villalonga, llevan años soportando la circulación de los camiones que dan servicio a la cantera, tanto los propios de la empresa como los de clientes y proveedores, un problema que se ha ido agravando en el tiempo. El alcalde tras las quejas recibidas y encargar informes, tanto a técnicos como a la Policía Local, ha decidido prohibir provisionalmente la circulación por esta calle a los vehículos pesados mayores de 12 toneladas. Más información