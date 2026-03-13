Saray Fajardo

El último tren a la mascletà de València desde Gandia, a las 11:35 h: “Si los trenes ya van colapsados, no sabemos qué va a pasar"

"Llegamos ayer de Catalunya y nos enteramos de que el tren no llegaba hasta València durante estos días de Fallas. Fue una gran sorpresa porque vengo todos los años y nunca me había encontrado con esto", señala Maribel Gutiérrez a las puertas de la estación de Cercanías en Gandia. Como ya informó este diario, los trenes de Cercanías no llegarán hasta la Estación del Norte de 13 h a 15 h, por lo que pararán en Albal. Más información