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Artistas falleros pendientes del cielo

El artista fallero Manu Pons, con taller en Tavernes de la Valldigna, planta este 2026 en siete municipios de la provincia, incluyendo la capital, València. Dar los últimos retoques y empaquetar bien las piezas es fundamental, sobre todo con plásticos por si amenaza lluvia Más información