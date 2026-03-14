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Artistas falleros pendientes del cielo

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Agustí Perales Iborra

Artistas falleros pendientes del cielo

Agustí Perales Iborra

Tavernes de la Valldigna
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El artista fallero Manu Pons, con taller en Tavernes de la Valldigna, planta este 2026 en siete municipios de la provincia, incluyendo la capital, València. Dar los últimos retoques y empaquetar bien las piezas es fundamental, sobre todo con plásticos por si amenaza lluvia Más información

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