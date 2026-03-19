Saray Fajardo

Asi ha sido la Cremà de la mejor falla infantil de Tavernes de la Valldigna

Son las 21 horas. "De mil colors", la falla infantil realizada por el artista Juan Carlos Díaz para la falla Passeig, es la única que todavía sigue en pie. Al menos, durante unos minutos, ya que la fallera mayor infantil de la comisión, Iris Garcia, y el presidente infantil, Marc Peiró, sostienen en la mano la mecha que en breve encenderá el monumento ganador de las Fallas 2026. La fallera mayor de la comisión, Rosalia Ferrando, y su presidente, Vicent Peiró, también les acompañaron visiblemente emocionados. Un castillo de fuegos da el pistoletazo de salida a la Cremà de la mejor falla de la localidad. Más información