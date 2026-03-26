Saray Fajardo

La Semana Santa de Tavernes de la Valldigna busca renacer tras perder la mitad de cofrades en los últimos años

La Junta Mayor de Semana Santa de Tavernes de la Valldigna, junto a las cofradías de la localidad, ha organizado una exposición que busca acercar esta tradición y poner en valor el patrimonio cultural y religioso entre todos los vecinos y vecinas del municipio. Es la primera de las muchas actividades que la asociación de hermandades busca realizar durante los próximos meses para animar a la localidad a involucrarse en esta fiesta.