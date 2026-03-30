Salva Talens

Gandia pierde el aroma de sus hornos

Un 80 % de los hornos tradicionales han cerrado sus puertas en la capital de la Safor durante los últimos 25 años. Aunque la población ha crecido exponencialmente en la ciudad, el consumo en este tipo de establecimientos no ha ido aparejado. "Hace 25 años teníamos 54 hornos en Gandia, ahora solo quedan diez. Pero lamentablemente dentro de nada nos quedaremos cuatro. Hace poco han cerrado dos, que eran una institución en la ciudad", señala Román Buj, vocal de la Associació de Pastissers i Forners de Gandia. Más información